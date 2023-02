Statua di Maradona, Manfredi: “La prendiamo noi quando sarà tutto chiarito” (Di martedì 28 febbraio 2023) L’infinita telenovela della Statua di Maradona conosce un nuovo capitolo. Questa volta – come spiegato a Teleclubitalia – il manufatto potrebbe fare virtualmente il giro del mondo per tornare di nuovo all’ombra del Vesuvio, laddove doveva essere installato sin dal primo momento. A spiegarlo è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Napoli, la Statua di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 28 febbraio 2023) L’infinita telenovela delladiconosce un nuovo capitolo. Questa volta – come spiegato a Teleclubitalia – il manufatto potrebbe fare virtualmente il giro del mondo per tornare di nuovo all’ombra del Vesuvio, laddove doveva essere installato sin dal primo momento. A spiegarlo è il sindaco di Napoli, Gaetano. Napoli, ladi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

