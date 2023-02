Statua di Maradona a Napoli | l' ipotesi del pm | «Nata da un patto segreto tra ex assessori e hooligans»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Riccardofuffol2 : cioè una volta Maradona, poi la statua, poi la presentazione della maglia, poi qualcuno che fa figli e mo il malore… - TgrRaiCampania : La statua della discordia, #Manfredi: 'Separare memoria #Maradona da zone d'ombra' - Il primo cittadino di #Napoli… - infoitsport : Maradona, la statua «rifiutata» da Napoli va alla Bombonera - infoitsport : Statua Maradona, il Comune la restituisce: ecco dove può finire adesso - infoitsport : La statua di Maradona rifiutata a Napoli al Boca Juniors: “In trattativa per portarla in Argentina” -

Il primo cittadino della città partenopea, torna sulla discussa restituzione dell'opera d'arte dedicata al Pibe: 'C'è un'inchiesta, ci sono richieste di rinvio a ...Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi rispondendo a una domanda di Teleclubitalia relativamente alladirifiutata da Palazzo San Giacomo e per cui l'artista che l'ha realizzata, ...Se l'amministrazione comunale di Napoli non deciderà in fretta c'è il rischio che ladel calciatore Diego Armando, realizzata dall'artista Domenico Sepe, possa finire oltreoceano a impreziosire lo stadio della "Bombonera" che ospita la quadra argentina in cui il ...

Statua Maradona, Manfredi: "Troppe zone d'ombra, c'è inchiesta magistratura in corso" CalcioNapoli24

Mariano Grillo, attore e cabarettista napoletano, è intervenuto ai microfoni di Radio Amore Campania nel corso della trasmissione 'I Tirapietre'.Il primo cittadino della città partenopea, torna sulla discussa restituzione dell'opera d'arte dedicata al Pibe: "C'è un'inchiesta, ci sono richieste di rinvio a giudizio" ...