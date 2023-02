Stasera in Tv 28/02, Fuori dal coro: ospiti e temi della puntata (Di martedì 28 febbraio 2023) puntata ricca di contenuti quella di Stasera, 28 febbraio 2023, in cui Mario Giordano (anfitrione di Fuori dal coro) potrà disporre di un ospite d’eccezione intervistato anteriormente, il premio pulitzer Seymour Hersh. Stasera in TV a Fuori dal coro: dalle promesse non mantenute della politica fino al ricordo di Maurizio Costanzo Nel nuovo appuntamento di Fuori dal coro, in onda in prima serata, alle 21:20, su Retequattro, Mario Giordano analizzerà le promesse non mantenute dalla politica: dal mancato taglio dei costi della spesa pubblica al perdurare dei problemi in ambito sanitario e nella viabilità ferroviaria. Ampio spazio sarà dedicato al ricordo di Maurizio Costanzo, con un ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 28 febbraio 2023)ricca di contenuti quella di, 28 febbraio 2023, in cui Mario Giordano (anfitrione didal) potrà disporre di un ospite d’eccezione intervistato anteriormente, il premio pulitzer Seymour Hersh.in TV adal: dalle promesse non mantenutepolitica fino al ricordo di Maurizio Costanzo Nel nuovo appuntamento didal, in onda in prima serata, alle 21:20, su Retequattro, Mario Giordano analizzerà le promesse non mantenute dalla politica: dal mancato taglio dei costispesa pubblica al perdurare dei problemi in ambito sanitario e nella viabilità ferroviaria. Ampio spazio sarà dedicato al ricordo di Maurizio Costanzo, con un ...

