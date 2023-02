Star Wars: perché uno spin-off su Qui-Gon Jinn potrebbe essere un successo (Di martedì 28 febbraio 2023) Le recenti dichiarazioni di Liam Neeson, anche se negative, riaccendono parecchio interesse sul personaggio. Il leggendario Qui-Gon Jinn, con il volto di Liam Neeson (Io vi troverò, Schindler's List), rientra tra i più potenti e affascinanti utilizzatori della Forza, la misteriosa energia che guida l'intero universo di Star Wars. Il personaggio, purtroppo, ha avuto una vita piuttosto breve su schermo, con un ruolo di spessore solamente in Star Wars ep. I - La minaccia fantasma. Nonostante il suo breve passaggio nel franchise, la sua caratterizzazione ha detto più di mille parole di una sceneggiatura, rimanendo nella memoria indelebile degli appassionati di Guerre Stellari. Di recente Neeson è tornato a parlare del suo alter ego, … Leggi su movieplayer (Di martedì 28 febbraio 2023) Le recenti dichiarazioni di Liam Neeson, anche se negative, riaccendono parecchio interesse sul personaggio. Il leggendario Qui-Gon, con il volto di Liam Neeson (Io vi troverò, Schindler's List), rientra tra i più potenti e affascinanti utilizzatori della Forza, la misteriosa energia che guida l'intero universo di. Il personaggio, purtroppo, ha avuto una vita piuttosto breve su schermo, con un ruolo di spessore solamente inep. I - La minaccia fantasma. Nonostante il suo breve passaggio nel franchise, la sua caratterizzazione ha detto più di mille parole di una sceneggiatura, rimanendo nella memoria indelebile degli appassionati di Guerre Stellari. Di recente Neeson è tornato a parlare del suo alter ego, …

