Stankovic: «Partite come Lazio-Sampdoria ci sono capitate, vedi l'Inter»

Stankovic non è riuscito a evitare l'ennesima sconfitta della Sampdoria, battuta in una sfida da ex contro la Lazio per 1-0. Su Sky Sport, l'allenatore dei blucerchiati paragona la partita di stasera allo 0-0 con l'Inter di due settimane fa.

IL CONFRONTO – Dejan Stankovic valuta la possibilità di mettere la Sampdoria più chiusa per ottenere qualche vittoria casuale: «Chiudersi di più? Sì. Di Partite dove l'avversario ti indirizza, ti abbassa e ti fa scendere davanti alla difesa tutti compatti c'è capitato: Napoli, Inter, anche la stessa Lazio in periodi diversi di questa partita. Se tu vai a giocare basso ti servono le ali e i quinti veloci. Io accetto i miei ragazzi, non posso dire niente contro perché stanno dando ...

