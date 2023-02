Stadio Milano, Sala: “Il vecchio San Siro non lo vuole più nessuno” (Di martedì 28 febbraio 2023) Milano – “No, assolutamente” l’ipotesi di uno Stadio a San Siro “non è troppo cara per una sola squadra. Il problema non è il costo, il problema sono i ricavi. Le squadre ritengono di non poter realizzare i ricavi di cui hanno bisogno a San Siro. Ormai il Comune potrebbe cedere San Siro a una delle due squadre a un prezzo veramente stracciato”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico 2022/2023 dell’Università Iulm, commentando l’incontro che ha avuto stamattina a Palazzo Marino con il presidente del Milan, Paolo Scaroni, e l’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, per parlare delle intenzioni dei due club riguardo la realizzazione di un nuovo impianto condiviso a San Siro. ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 febbraio 2023)– “No, assolutamente” l’ipotesi di unoa San“non è troppo cara per una sola squadra. Il problema non è il costo, il problema sono i ricavi. Le squadre ritengono di non poter realizzare i ricavi di cui hanno bisogno a San. Ormai il Comune potrebbe cedere Sana una delle due squadre a un prezzo veramente stracciato”. Così il sindaco di, Giuseppe, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico 2022/2023 dell’Università Iulm, commentando l’incontro che ha avuto stamattina a Palazzo Marino con il presidente del Milan, Paolo Scaroni, e l’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, per parlare delle intenzioni dei due club riguardo la realizzazione di un nuovo impianto condiviso a San. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : A Milano, fuori Milano, in comune, da soli, in comune solo nel Comune, non in comune fuori dal Comune, in zona… - MarcoBarzaghi : Inter e Milan sempre più lontane sullo #stadio. #Antonello dopo l'incontro con #Sala 'Restare a San Siro opzione pr… - PianetaMilan : Nuovo stadio da soli e dentro Milano, c'è di meglio? Qui tutti i dettagli e le tempistiche entro quando si potrebbe… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Stadio Milano, Sala 'Ormai il vecchio San Siro non lo vuole nessuno' - - Lopinionista : Stadio Milano, Sala: 'Il vecchio San Siro non lo vuole più nessuno' -