Stadio, Antonello: “Milan ha interesse su La Maura. Noi abbiamo il piano B” (Di martedì 28 febbraio 2023) “L’Inter in questi anni ha sempre lavorato in maniera molto coerente su questo progetto e quindi ancora una volta noi vogliamo ribadire che il progetto principale rimane per noi San Siro insieme al Milan”. Sono le parole dell’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, al termine dell’incontro con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a cui ha partecipato anche il presidente del Milan Paolo Scaroni, in merito alle idee dei due club sul nuovo Stadio. “Chiaramente, qualora ci dovesse essere la scelta del Milan di opzionare un’altra area, anche l’Inter ha un piano alternativo – ha precisato -, come abbiamo sempre detto sin dall’inizio, quindi anche noi stiamo lavorando su una opzione alternativa. Di conseguenza aspettiamo l’esito di questa ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) “L’Inter in questi anni ha sempre lavorato in maniera molto coerente su questo progetto e quindi ancora una volta noi vogliamo ribadire che il progetto principale rimane per noi San Siro insieme al”. Sono le parole dell’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro, al termine dell’incontro con il sindaco dio, Giuseppe Sala, a cui ha partecipato anche il presidente delPaolo Scaroni, in merito alle idee dei due club sul nuovo. “Chiaramente, qualora ci dovesse essere la scelta deldi opzionare un’altra area, anche l’Inter ha unalternativo – ha precisato -, comesempre detto sin dall’inizio, quindi anche noi stiamo lavorando su una opzione alternativa. Di conseguenza aspettiamo l’esito di questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Stadio, le parole dell'amministratore delegato dell'#Inter Alessandro #Antonello dopo il vertice con il sindaco… - marifcinter : Stadio, finito il summit tra #Inter, #Milan e sindaco. A breve su @fcin1908it le parole di Antonello - sportli26181512 : Nuovo stadio, Antonello: 'Milan valuta La Maura, noi anche un piano B': Alessandro Antonello ha parlato al termine… - FrankRN10 : RT @GuarroPas: Dalle parole di Antonello si evince che il #Milan lavora per costruirsi lo stadio nel comune di #Milano mentre l’#Inter no p… - infoitsport : Inter, Antonello sul nuovo stadio: «Il Milan ha ufficializzato l'interesse per l'area La Maura» -