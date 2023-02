Spread Btp - Bund: chiude in calo a 181 punti base (Di martedì 28 febbraio 2023) Spread tra Btp e Bund a 10 anni in lieve discesa: il differenziale ha chiuso la seduta a 181,9 punti base rispetto ai 185 dell'avvio. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 4,46%. . 28 febbraio ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023)tra Btp ea 10 anni in lieve discesa: il differenziale ha chiuso la seduta a 181,9rispetto ai 185 dell'avvio. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 4,46%. . 28 febbraio ...

Spread tra Btp e Bund a 10 anni in lieve discesa: il differenziale ha chiuso la seduta a 181,9 punti base rispetto ai 185 dell'avvio. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 4,46%. 28 febbraio

Borse UE chiudono deboli ma bilancio febbraio è positivo Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +178 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,37%. Tra i mercati del Vecchio Continente sostanzialmente...

Mercati deboli. Milano schiva le vendite Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +177 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,37%. Tra le principali Borse europee nulla di fatto per Francoforte,...

Banco BPM su: focus su ultime news. Buy con upside goloso Banco BPM ignora Spread e BTP e si spinge in avanti, puntellato anche dalle conferme positive delle banche d'affari.