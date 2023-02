Sportello Coaching per genitori e adolescenti | «Non vuole studiare né lavorare»

(Di martedì 28 febbraio 2023) Questa volta mi ha scritto un padre, Paolo. Ha mandato una lunga lettera che cerco di sintetizzare: Buongiorno, chiedo se lei può dare un consiglio anche a noidi un ragazzo che non è più un adolescente ma ha già 25 anni. È bloccato con gli esami universitari da tre anni ormai. La facoltà non è tra le più semplici perché si tratta di Fisica, ma la scelta è stata unicamente sua. Lui rifiuta ogni tipo di aiuto e appoggio tranne quello economico ovviamente. Non è depresso ma ha solo un problema con se stesso, ci è stato detto da uno psicologo che lo segue. Noi proviamo ad aiutarlo ma ci è stato detto di lasciarlo stare, di attendere che lui trovi la sua soluzione. Nel frattempo però noi continuiamo a pagare le rette universitarie che sono ormai lievitate a causa del fuori corso. Ora abbiamo preso una decisione: se entro un anno non prepara almeno due esami ci ...

Quindi in questa età è normale che l'adolescente cominci ad allontanarsi dalla famiglia, e che vada in cerca di relazioni al di fuori della casa. Bisogna lasciarla fare ma è bene cercare di conoscere ...