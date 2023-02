Spinazzola: «Siamo grande gruppo, lotteremo per il quarto posto» (Di martedì 28 febbraio 2023) La Roma ha perso incredibilmente contro la Cremonese, che ha fatto registrare la prima vittoria della stagione in Serie A. Leonardo Spinazzola ha commentato così la partita su Sky Sport. SCONFITTA – Partita amara per la Roma, la sconfitta con la Cremonese è dura da digerire. Leonardo Spinazzola commenta in questo modo su Sky Sport: «La percentuale di gravità della sconfitta dipende da come ci rialziamo. Ci dobbiamo ricompattare, rialzare subito da giovedì e reagire nella partita di domenica contro la Juventus. Siamo un grande gruppo, ha un buon equilibrio sia nella sconfitta che nella vittoria, quindi penso che lotteremo fino alla fine per il quarto posto». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023) La Roma ha perso incredibilmente contro la Cremonese, che ha fatto registrare la prima vittoria della stagione in Serie A. Leonardoha commentato così la partita su Sky Sport. SCONFITTA – Partita amara per la Roma, la sconfitta con la Cremonese è dura da digerire. Leonardocommenta in questo modo su Sky Sport: «La percentuale di gravità della sconfitta dipende da come ci rialziamo. Ci dobbiamo ricompattare, rialzare subito da giovedì e reagire nella partita di domenica contro la Juventus.un, ha un buon equilibrio sia nella sconfitta che nella vittoria, quindi penso chefino alla fine per il». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ...

