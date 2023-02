Spid in scadenza nel 2023, CIE e Identità Digitale Nazionale: cosa succederà ad aprile (Di martedì 28 febbraio 2023) I contratti stipulati tra l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e gli Identity provider dello Spid, ovvero tutti quei fornitori privati che gestiscono l’accesso all’Identità Digitale, scadranno il 23 aprile 2023. La prima scadenza era in realtà prevista per la fine del 2022, ma è stata prorogata d’ufficio ad aprile. Il rinnovo non è tuttavia certo: la maggioranza degli Identity provider, riunita nell’associazione Assocertificatori (che raccoglie i gestori di Spid ma anche quelli di Firma elettronica e PEC), non vorrebbe rinnovare il contratto alle condizioni attuali. Questo perché sempre un numero maggiore di utenti ha accesso all’Identità Digitale, e i costi attualmente pattuiti con ... Leggi su leggioggi (Di martedì 28 febbraio 2023) I contratti stipulati tra l’Agenzia per l’Italia(AgID) e gli Identity provider dello, ovvero tutti quei fornitori privati che gestiscono l’accesso all’, scadranno il 23. La primaera in realtà prevista per la fine del 2022, ma è stata prorogata d’ufficio ad. Il rinnovo non è tuttavia certo: la maggioranza degli Identity provider, riunita nell’associazione Assocertificatori (che raccoglie i gestori dima anche quelli di Firma elettronica e PEC), non vorrebbe rinnovare il contratto alle condizioni attuali. Questo perché sempre un numero maggiore di utenti ha accesso all’, e i costi attualmente pattuiti con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... muramichele : RT @muramichele: Spid in scadenza, statalismo digitale in agguato - muramichele : Spid in scadenza, statalismo digitale in agguato - viperagentile9 : - ilsuonatoredi : RT @Hero9004: @modamanager @eretico_l @Sbrn65 @riccardoweiss @ahmedalaa27 @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victor… - webmagazine24 : RT @webmagazine24: La scadenza delle convenzioni e le richieste dei gestori Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è in pericolo i… -