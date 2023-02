Spezia: allenamento aperto ai tifosi in vista del Verona (Di martedì 28 febbraio 2023) Lo Spezia apre l'allenamento del giovedì ai tifosi in vista dell'importante scontro diretto con il Verona di domenica pomeriggio. La dirigenza, in accordo con il nuovo tecnico Leonardo Semplici, ha ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Loapre l'del giovedì aiindell'importante scontro diretto con ildi domenica pomeriggio. La dirigenza, in accordo con il nuovo tecnico Leonardo Semplici, ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Allenamento aperto ai tifosi in vista del Verona - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Allenamento aperto ai tifosi in vista del Verona - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Allenamento aperto ai tifosi in vista del Verona - napolimagazine : SPEZIA - Allenamento aperto ai tifosi in vista del Verona - apetrazzuolo : SPEZIA - Allenamento aperto ai tifosi in vista del Verona -