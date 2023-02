Speed skating | Mondiali 2023 | i convocati dell’Italia Ghiotto e Giovannini le punte azzurre

(Di martedì 28 febbraio 2023) Uno degli ultimi appuntamenti della stagione, sicuramente tra i più importanti: in quel di Heerenveen, in Olanda, nel week-end spazio aisu singola distanza di. Sette gli atleti azzurriper questo evento: Laura Peveri (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Noale Ice), Davide(Fiamme Gialle), Andrea(Fiamme Gialle)e Alessio Trentini (V.G. Pergine). Le distanze che saranno affrontate: Bosa – 500 e 1000 metri Trentini – 1500 metri Betti – 1500 metri– 5000 e 10.000 metri– 5000 metri, 10.000 metri e MS Di Stefano – Mass Start Peveri – Mass Start, riserva 1500 e 3000 Team Pursuit maschile Le dichiarazioni del dt azzurro Maurizio ...

A cominciare dalla pista di bob e dall'Oval delloDelusione cocente in casa Italia nel pattinaggio velocità, durante la giornata conclusiva del circuito più importante di. Davide Ghiotto infatti è stato squalificato nei 5mila metri , per mancata precedenza al norvegese Sander Eitrem durante l'ultimo incrocio di linee. L'azzurro ha presentato poi un ...Sul ghiaccio anche l'Italia guidata dal direttore tecnico Maurizio Marchetto e dall'allenatore Matteo Anesi. Per la seconda settimana consecutiva la pista di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, sarà ...

Uno degli ultimi appuntamenti della stagione, sicuramente tra i più importanti: in quel di Heerenveen, in Olanda, nel week-end spazio ai Mondiali su singola distanza di speed skating. Sette gli atleti ...