Spazio Un asteroide ribattezzato col nome di un Papa

(Di martedì 28 febbraio 2023) Citta del Vaticano – Tre astronomi della Specola Vaticana e unlegato alla Specola hanno ora degli asteroidi che portano il loro. Il 7 febbraio 2023 il gruppo di scienziati preposto a dare i nomi a piccoli corpi celesti dell’Unione Astronomica Internazionale ha pubblicato l’ultima serie di asteroidi con un(Bollettino WGSBN 3, #2), che comprende: • 562971 Johannhagen — in onore di P. Johann Hagen (1847-1930) della Compagnia di Gesù (S.J.) e direttore della Specola Vaticana dal 1906 al 1930. • 551878 Stoeger — in onore di P. Bill Stoeger, S.J. (1943-2014), cosmologo e teologo della Specola Vaticana. • 565184 Janusz — in onore di P. Robert Janusz, S.J. (nato nel1964), attualmente dello staff della Specola. • 560974 Ugoboncompagni — in onore di Ugo Boncompagni (1502-1585),Gregorio XIII, che diresse la ...