Spariti 100 mila negozi nelle città dal 2012 ad oggi. Confcommercio: «Rischio desertificazione commerciale»

L'analisi. Boom di bar, ristoranti, bed&breakfast, farmacie e negozi di telefonia e moria di negozi tradizionali come alimentari, abbigliamento, ferramenta e librerie. Il panorama commerciale che caratterizza le città italiane e i centri storici è drasticamente cambiato negli ultimi dieci anni, e l'arrivo del Covid ha solo accentuato il trend.

