Spara e uccide il gatto del ministro di San Marino: Antonio Tiberi condannato e sospeso (Di martedì 28 febbraio 2023) Il giovane atleta è cresciuto ciclisticamente in Toscana. Per il padrone del felino il 21enne dovrebbe lasciare San Marito perché "non merita la residenza" Leggi su lanazione (Di martedì 28 febbraio 2023) Il giovane atleta è cresciuto ciclisticamente in Toscana. Per il padrone del felino il 21enne dovrebbe lasciare San Marito perché "non merita la residenza"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Non sappiamo nemmeno come commentare questa storia ?? - Barbara62302177 : RT @Risorgiamo: ??????U.S.A. NEL BARATRO DEM Saint Louis, un uomo carica la sua pistola e, in pieno giorno, senza apparente motivo, spara ed… - GabriellaPremo1 : RT @lazampa: San Marino, ciclista ex campione juniores spara a gatto del ministro e lo uccide: 'Togliamogli la residenza' @fulviocerutti @l… - infoitsport : Spara e uccide gatto, sdegno dell'assessora Mattei - infoitsport : Spara e uccide il gatto del ministro a San Marino, il campione di ciclismo nei guai -