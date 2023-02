Spara e uccide il gatto del ministro a San Marino: il ciclista nella bufera (Di martedì 28 febbraio 2023) Il ciclista professionista è stato condannato a pagare 4 mila euro. Il team Trek-Segafredo lo ha sospeso per 20 giorni, senza stipendio. Le sue scuse: “Sono profondamente pentito” Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 febbraio 2023) Ilprofessionista è stato condannato a pagare 4 mila euro. Il team Trek-Segafredo lo ha sospeso per 20 giorni, senza stipendio. Le sue scuse: “Sono profondamente pentito”

