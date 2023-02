Spalletti: “Immagini forti, in 25 anni non avevo mai visto una cosa del genere” – VIDEO (Di martedì 28 febbraio 2023) Luciano Spalletti esalta il suo Napoli, lo fa mettendo in evidenza il recupero palla durante la sfida contro il Sassuolo. L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti ha voluto mette in evidenza un fattore importante della sua squadra, ovvero la volontà di battersi tutti per la stessa causa. Una voglia matta quella degli azzurri, una unione di intenti che ha fatto crescere ancora di più il gruppo, rendendolo forse unico in questa Serie A. I grandi risultati quando arrivano è perché tutto funziona, ma il Napoli ci sta mettendo del suo per farlo funzionare. I giocatori in campo danno sempre il massimo, anche chi entra dalla panchina, cercando sempre di aiutare il compagno, anche se ha sbagliato. Spalletti, le parole che esaltano il Napoli “A volte siamo alla ricerca di Immagini forti” ha detto ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 febbraio 2023) Lucianoesalta il suo Napoli, lo fa mettendo in evidenza il recupero palla durante la sfida contro il Sassuolo. L’allenatore del Napoli, Lucianoha voluto mette in evidenza un fattore importante della sua squadra, ovvero la volontà di battersi tutti per la stessa causa. Una voglia matta quella degli azzurri, una unione di intenti che ha fatto crescere ancora di più il gruppo, rendendolo forse unico in questa Serie A. I grandi risultati quando arrivano è perché tutto funziona, ma il Napoli ci sta mettendo del suo per farlo funzionare. I giocatori in campo danno sempre il massimo, anche chi entra dalla panchina, cercando sempre di aiutare il compagno, anche se ha sbagliato., le parole che esaltano il Napoli “A volte siamo alla ricerca di” ha detto ...

