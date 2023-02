Spagna, schiaffo alla compagna in diretta su TikTok: condannato ad un anno di carcere (Di martedì 28 febbraio 2023) In Spagna un 32enne è stato arrestato e condannato ad un anno di carcere per aver colpito con uno schiaffo la compagna durante una diretta su TikTok. L’episodio è accaduto nella notte tra Venerdì 27 e Sabato 28 Gennaio 2023, quando Simona, una giovane ragazza 23enne, era in live sulla nota piattaforma social. In quel ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Inun 32enne è stato arrestato ead undiper aver colpito con unoladurante unasu. L’episodio è accaduto nella notte tra Venerdì 27 e Sabato 28 Gennaio 2023, quando Simona, una giovane ragazza 23enne, era in live sulla nota piattaforma social. In quel ... TAG24.

