Spaccio in via Bonomelli a Bergamo: fermati due giovani in possesso di hashish (Di martedì 28 febbraio 2023) Bergamo. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bergamo, coadiuvati anche da una unità antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Orio al Serio, hanno tratto in arresto due giovani per Spaccio e detenzione ai fini di Spaccio di sostanza stupefacente. In via Bonomelli è stato fermato un soggetto di 24 anni originario del Gambia che, dopo aver venduto una dose di hashish ad un soggetto senegalese, è stato perquisito e trovato in possesso di 7.10 grammi di hashish nascosti nei vestiti e 210 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. Fermato nella via adiacente la stazione anche un 25enne di origine nigeriana, che a bordo strada tentava di fermare i passanti. Alla vista dei militari il giovane non ha saputo ...

