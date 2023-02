(Di martedì 28 febbraio 2023) . Era in possesso di 11 dosi di marijuana, 3 stecche di hashish e 105 euroinfinito nei guai. Ieri mattina i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Firenze hanno notato una persona cedere qualcosa ad un’altra in cambio di denaro. Gli operatori hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 11 dosi contenenti circa 10,77 grammi di marijuana, 3 stecche di hashish del peso di circa 6 grammi e 105 euro; inoltre, gli agenti hannol’acquirente con una stecca di hashish. Undel Gambia con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale è finito in manette per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Sorpreso a spacciare in strada a Napoli, arrestato un 35enne. Era in possesso di 11 dosi di marijuana, 3 stecche di… - mattinodinapoli : Sorpreso a spacciare marijuana in strada: arrestato immigrato irregolare al Vasto - PeriferiamoNews : Marano, sorpreso a spacciare: 20enne arrestato dai carabinieri - cronachecampane : RT @cronachecampane: #CronacadiNapoli #UltimeNotizie Pusher sorpreso a spacciare al rione don Guanella: arrestato - positanonews : Scampia Rione Don Guanella: sorpreso a spacciare. Arrestato tra le #news -

In particolare, nella mattinata, i Poliziotti di Volanti e Squadra Mobile " unitamente al Reparto Cinofili - hannoun trentenne messinese asostanza stupefacente da un immobile ...Il giovani utilizzava i social per. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno ...in Corso Tardy & Benech per la quale aveva subito una denuncia e il sequestro del mezzo è stato...Il nordafricano è statoin via delle Grazie mentre cedeva a un genovese delle dosi di cocaina. Perquisito, e stato trovato in possesso di circa 300 euro, verosimilmente provento dell'...

Vasto: sorpreso a spacciare, arrestato 35enne Tvcity

Ieri mattina i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Firenze hanno notato una persona cedere qualcosa ...L’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale NAPOLI – Ieri mattina i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo ...