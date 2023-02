Sophie Codegoni, ecografia “dispettosa”. E lancia la frecciatina ad Alessandro Basciano (Di martedì 28 febbraio 2023) Sophie Codegoni ha raccontato ai suoi numerosi follower su Instagram come è andata l’ultima ecografia che ha effettuato. L’influencer sta tenendo aggiornati i suoi fan su come procede la sua gravidanza (che dovrebbe avere il termine fissato ad aprile). Sophie e il compagno Alessandro Basciano non vedono l’ora di diventare genitori e di stringere la loro bambina Celine. La storia Instagram di Sophie Codegoni Sophie Codegoni ha descritto la sua ultima ecografia di controllo, come molto movimentata. L’influencer ha infatti filmato il monitor in cui si vede chiaramente che la bambina si muove e proprio per questo ha reso difficile lo svolgimento della visita di routine. Sophie ha scritto: ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 28 febbraio 2023)ha raccontato ai suoi numerosi follower su Instagram come è andata l’ultimache ha effettuato. L’influencer sta tenendo aggiornati i suoi fan su come procede la sua gravidanza (che dovrebbe avere il termine fissato ad aprile).e il compagnonon vedono l’ora di diventare genitori e di stringere la loro bambina Celine. La storia Instagram diha descritto la sua ultimadi controllo, come molto movimentata. L’influencer ha infatti filmato il monitor in cui si vede chiaramente che la bambina si muove e proprio per questo ha reso difficile lo svolgimento della visita di routine.ha scritto: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : L'ex gieffina è sempre più social e ai fan ha raccontato dell'ultima ecografia. Poi ha lanciato una frecciatina al… - KeterinJ : RT @Alessan49974889: Buongiorno Ale, e buon allenamento ti mantieni sempre in forma, sei unico ti adoro ?????? @ALEBASCIANO22 @Sophie_codeg… - RayBoss22 : ?@ALEBASCIANO22? ?@Sophie_codegoni? #basciagoni Cara Sophie se continui a non farti e non farvi vedere in coppia ,l… - BettinCinzia : E stupendo il vostro amore quando siete insieme quelle mani si intrecciano e quegli occhi che si cercano… - RayBoss22 : Fantastici occhi @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 -