"Sono stato disonesto": Giletti, la confessione-choc dalla Fagnani (Di martedì 28 febbraio 2023) Francesca Fagnani è pronta a tornare in prima serata su Rai2 con la seconda puntata della nuova stagione di Belve. Tra gli ospiti ci sarà Massimo Giletti che, stando alle anticipazioni di Davide Maggio, ha parlato di tutto senza alcun freno. A partire dal rapporto con le donne, con le quali il conduttore di La7 ha ammesso di aver commesso tanti sbagli: “Sono stato molto disonesto”. “La difficoltà - ha aggiunto - è che uno è sempre alla ricerca e la ricerca comporta dei tradimenti”. Inoltre Giletti ha rivelato che diverse donne hanno assunto un atteggiamento da crocerossina nei suoi confronti, senza però ottenere alcun risultato: “Sono incurabile”. Passando dalla vita privata a quella lavorativa, la Fagnani ha ovviamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Francescaè pronta a tornare in prima serata su Rai2 con la seconda puntata della nuova stagione di Belve. Tra gli ospiti ci sarà Massimoche, stando alle anticipazioni di Davide Maggio, ha parlato di tutto senza alcun freno. A partire dal rapporto con le donne, con le quali il conduttore di La7 ha ammesso di aver commesso tanti sbagli: “molto”. “La difficoltà - ha aggiunto - è che uno è sempre alla ricerca e la ricerca comporta dei tradimenti”. Inoltreha rivelato che diverse donne hanno assunto un atteggiamento da crocerossina nei suoi confronti, senza però ottenere alcun risultato: “incurabile”. Passandovita privata a quella lavorativa, laha ovviamente ...

