“Sono allergica alla lidocaina | posso comunque fare l’epidurale?”

Buongiorno dottore, cosa bisogna fare in caso di allergia alla lidocaina? È comunque possibile fare l'epidurale durante il travaglio? La ringrazio e le auguro una buona giornata. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

