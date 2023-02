Sonia Bruganelli, terzo anno nel ruolo di opinionista? Ecco cosa ha svelato per il GF Vip 8 (Di martedì 28 febbraio 2023) Sonia Bruganelli e il Gf Vip 8: Ecco cosa ha svelato l’opinionista in un’intervista a TV, Sorrisi e canzoni Sonia Bruganelli in questa edizione è stata riconfermata per il secondo anno consecutivo nella veste di opinionista della casa più spiata d’Italia. Se ha avuto qualche perplessità inizialmente, ha poi ceduto ad Alfonso Signorini che l’ha voluta nuovamente al suo fianco per il Gf Vip 7. Sonia è sempre diretta e attenta e non mancano in puntata i suoi interventi e l’analisi delle situazioni che riguardano i vipponi. Non mancano neppure i battibecchi con i gieffini, se lo reputa necessario. La opinionista in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato quale sarà ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 febbraio 2023)e il Gf Vip 8:hal’in un’intervista a TV, Sorrisi e canzoniin questa edizione è stata riconfermata per il secondoconsecutivo nella veste didella casa più spiata d’Italia. Se ha avuto qualche perplessità inizialmente, ha poi ceduto ad Alfonso Signorini che l’ha voluta nuovamente al suo fianco per il Gf Vip 7.è sempre diretta e attenta e non mancano in puntata i suoi interventi e l’analisi delle situazioni che riguardano i vipponi. Non mancano neppure i battibecchi con i gieffini, se lo reputa necessario. Lain un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni haquale sarà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aiphos2 : RT @GiusCandela: Sonia Bruganelli annuncia (anche quest'anno) che non rifarà #GfVip: 'Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcune dell… - nocchi_rita : RT @GiusCandela: Sonia Bruganelli annuncia (anche quest'anno) che non rifarà #GfVip: 'Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcune dell… - IsaeChia : #GfVip 7, Sonia Bruganelli lascia la poltrona da opinionista? Ecco i nomi di due ex Vippone che spera possano prend… - EremitaStefano : @GINTONI01591234 @_impeppe03_ SONIA BRUGANELLI LULU GARGARI BERTI NANCY BRILLI @patriziaasburgo @patrizia_ross al 3… - Fenicesempre : @SBruganelli Cara signora bruganelli sonia, vorrei aggiungere circa la sua perseveranza nel sostenere la concorrent… -