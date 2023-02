Sonia Bruganelli lascia il GF Vip? L’opinionista finalmente rompe il silenzio (Di martedì 28 febbraio 2023) Il futuro di Sonia Bruganelli come opinionista anche della prossima edizione del Grande Fratello Vip è da sempre stato incerto. In realtà lo era anche quello relativo all’edizione attuale, ma poi le cose sono andate diversamente. Ad ogni modo, a partire dal prossimo anno pare che la situazione potrebbe drasticamente cambiare. Vediamo cosa è emerso. Sonia Bruganelli parla del suo futuro al GF Vip: ecco chi potrebbe sostituirla Sonia Bruganelli ha rilasciato un’intervista sul magazine TV Sorrisi e Canzoni, in edicola a partire da oggi, martedì 28 febbraio, in cui ha svelato quali sono le sue intenzioni in merito alla prossima edizione del reality show. La donna ha spiegato di non essere molto motivata a cimentarsi nuovamente in questa ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 febbraio 2023) Il futuro dicome opinionista anche della prossima edizione del Grande Fratelloè da sempre stato incerto. In realtà lo era anche quello relativo all’edizione attuale, ma poi le cose sono andate diversamente. Ad ogni modo, a partire dal prossimo anno pare che la situazione potrebbe drasticamente cambiare. Vediamo cosa è emerso.parla del suo futuro al GF: ecco chi potrebbe sostituirlaha rito un’intervista sul magazine TV Sorrisi e Canzoni, in edicola a partire da oggi, martedì 28 febbraio, in cui ha svelato quali sono le sue intenzioni in merito alla prossima edizione del reality show. La donna ha spiegato di non essere molto motivata a cimentarsi nuovamente in questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Sonia Bruganelli annuncia (anche quest'anno) che non rifarà #GfVip: 'Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcu… - tuttopuntotv : Sonia Bruganelli lascia il GF Vip? L’opinionista finalmente rompe il silenzio #gfvip #gfvip7 - 361_magazine : Sonia Bruganelli e il Gf Vip 8: ecco cosa ha svelato l’opinionista in un’intervista a TV, Sorrisi e canzoni… - Aiphos2 : RT @GiusCandela: Sonia Bruganelli annuncia (anche quest'anno) che non rifarà #GfVip: 'Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcune dell… - nocchi_rita : RT @GiusCandela: Sonia Bruganelli annuncia (anche quest'anno) che non rifarà #GfVip: 'Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcune dell… -