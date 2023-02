Sonia Bruganelli lascia il GF VIP? Cosa ha detto l’opinionista del reality (Di martedì 28 febbraio 2023) “Credo sia il turno dei giovani, per loro è un’occasione per mettersi in gioco”, così Sonia Bruganelli ha parlato della prossima edizione del Grande Fratello VIP e dell’eventualità che il suo ruolo da opinionista venga affidato a una giovane ragazza, come Giulia Salemi o Soleil Sorge. Sonia Bruganelli pronta a lasciare il GF VIP? Manca poco più di un mese alla fine del Grande Fratello VIP e c’è chi, come Sonia Bruganelli, pensa già al futuro. Intervista da Tv Sorrisi e Canzoni, l’opinionista ha parlato della sua eventuale presenza in studio anche nella prossima edizione del reality. Al suo fianco, in questa ancora in corso, c’è Orietta Berti. Ma Cosa succederà il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 febbraio 2023) “Credo sia il turno dei giovani, per loro è un’occasione per mettersi in gioco”, cosìha parlato della prossima edizione del Grande Fratelloe dell’eventualità che il suo ruolo da opinionista venga affidato a una giovane ragazza, come Giulia Salemi o Soleil Sorge.pronta are il GF? Manca poco più di un mese alla fine del Grande Fratelloe c’è chi, come, pensa già al futuro. Intervista da Tv Sorrisi e Canzoni,ha parlato della sua eventuale presenza in studio anche nella prossima edizione del. Al suo fianco, in questa ancora in corso, c’è Orietta Berti. Masuccederà il ...

