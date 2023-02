Sonego-Auger-Aliassime in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Dubai 2023 (Di martedì 28 febbraio 2023) Lorenzo Sonego se la vedrà contro Felix Auger-Aliassime nel secondo turno dell’ATP 500 di Dubai 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città araba. Due settimane dopo il confronto di Rotterdam, vinto in due set dal canadese, i due giocatori si riaffronteranno in Medio Oriente. L’azzurro tenterà di prendersi la rivincita e lo farà ripartendo dalla bella vittoria al primo turno contro Huesler. Ovviamente a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Auger-Aliassime, che resta pur sempre un Top 10 ed è anche avanti 2-0 nei precedenti. Guai però a dare per spacciato Lorenzo, che tenterà di dar del filo da torcere al nordamericano. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Sonego e Auger-Aliassime ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Lorenzose la vedrà contro Felixnel secondo turno dell’ATP 500 di, torneo di scena sul cemento outdoor della città araba. Due settimane dopo il confronto di Rotterdam, vinto in due set dal canadese, i due giocatori si riaffronteranno in Medio Oriente. L’azzurro tenterà di prendersi la rivincita e lo farà ripartendo dalla bella vittoria al primo turno contro Huesler. Ovviamente a scendere in campo con i favori del pronostico sarà, che resta pur sempre un Top 10 ed è anche avanti 2-0 nei precedenti. Guai però a dare per spacciato Lorenzo, che tenterà di dar del filo da torcere al nordamericano. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI...

