Sondaggi | sempre avanti Fratelli d’Italia

Leggi su tag24

(Di martedì 28 febbraio 2023) Per Matteo Renzi la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd “cambia la politica italiana”. Parola di ex senatore semplice, che oltre a fare i complimenti alla neo-segretaria dem “perché vincere le primarie con un milione di partecipanti richiede tenacia e coraggio”, gongola perché le buone notizie sono soprattutto per i centristi di Italia ... TAG24.