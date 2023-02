Sondaggi politici: male Meloni e Salvini, vola il Pd grazie alle primarie (Di martedì 28 febbraio 2023) L' ultimo Sondaggio politico di Swg, realizzato tra il 22 e il 27 febbraio proprio nei giorni caldi delle primarie del Pd e poi diffuso dal Tg La7, sorride al centrosinistra mentre sembrerebbero perdere consensi nel suo complesso i partiti che formano la maggioranza di centrodestra. Sondaggio Swg 27 febbraio - prima parte Fonte Swg Si ... Leggi su money (Di martedì 28 febbraio 2023) L' ultimoo politico di Swg, realizzato tra il 22 e il 27 febbraio proprio nei giorni caldi delledel Pd e poi diffuso dal Tg La7, sorride al centrosinistra mentre sembrerebbero perdere consensi nel suo complesso i partiti che formano la maggioranza di centrodestra.o Swg 27 febbraio - prima parte Fonte Swg Si ...

