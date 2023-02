Sondaggi politici elettorali oggi 28 febbraio 2023: calano Fdi e M5S, risalgono Lega e Forza Italia (Di martedì 28 febbraio 2023) Sondaggi politici elettorali oggi 28 febbraio 2023 Sondaggi politici elettorali – calano Fdi e M5S, risalgono Lega e Forza Italia: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Emg-Different per il programma di Raitre Agorà. Secondo la rilevazione, infatti, il partito di Giorgia Meloni cala dello 0,3 per cento e arretra al 27,7%. Stabile al 18,6 per cento il Partito Democratico, mentre il Movimento 5 Stelle perde quasi mezzo punto percentuale (lo 0,4% per la precisione) arretrando al 16,6 per cento. La Lega guadagna lo 0,3 per cento e risale al 9,4%, così come ... Leggi su tpi (Di martedì 28 febbraio 2023)28Fdi e M5S,: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Emg-Different per il programma di Raitre Agorà. Secondo la rilevazione, infatti, il partito di Giorgia Meloni cala dello 0,3 per cento e arretra al 27,7%. Stabile al 18,6 per cento il Partito Democratico, mentre il Movimento 5 Stelle perde quasi mezzo punto percentuale (lo 0,4% per la precisione) arretrando al 16,6 per cento. Laguadagna lo 0,3 per cento e risale al 9,4%, così come ...

