Sondaggi: dopo la vittoria di Schlein il Pd cresce di 3 punti e supera il M5s (in calo di 2,5). Primarie, il 22% dei votanti veniva dai 5 stelle (Di martedì 28 febbraio 2023) dopo le Primarie, il Pd è in crescita di tre punti percentuali (dal 16,5 al 19,5 per cento). E il M5s in calo di due punti e mezzo (dal 18,5 al 16 per cento) e di conseguenza dietro i dem. A rilevarlo è il Sondaggio di Noto per "Porta a Porta" che andrà in onda il 28 febbraio. La fotografia dei consensi tra le persone intervistate mostra già l'effetto dell'elezione della nuova segretaria dem Elly Schlein e conferma la sofferenza in casa del Movimento 5 stelle: l'arrivo di una leader che rischia di sovrapporre i propri temi di battaglia con quelli di Giuseppe Conte è destinato ad avere conseguenze propri sui consensi del M5s. Per il campione di Noto, non ci sono effetti sul partito di governo: Fratelli d'Italia si conferma prima forza politica con il ...

