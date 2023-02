Sondaggi Demos: il Pd supera il M5S e torna seconda forza (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Partito Democratico torna davanti al Movimento 5 Stelle nelle ultime intenzioni di voto registrate dai Sondaggi Demos per la Repubblica. I dem, rispetto alla rilevazione di novembre, guadagnano quasi un punto percentuale e si portano al 17,5%. superato il Movimento 5 Stelle che cede tre decimi e cala al 17%. In alto Fratelli d’Italia consolida il ruolo di prima forza politica del Paese crescendo dal 28,8% al 30,5%. Bene anche la Lega che passa dall’8% all’8,5% mentre forza Italia contiene le perdite flettendo di un decimo al 7%. Passo indietro importante per il Terzo Polo di Azione e Italia Viva che cala di quattro decimi al 7,2%. Giù pure un’altra alleanza quella tra Verdi e Sinistra Italiana che scendono al 3,3% dal 3,8% di novembre. Chiude +Europa che sfiora il 2,9%. Gli ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Partito Democraticodavanti al Movimento 5 Stelle nelle ultime intenzioni di voto registrate daiper la Repubblica. I dem, rispetto alla rilevazione di novembre, guadagnano quasi un punto percentuale e si portano al 17,5%.to il Movimento 5 Stelle che cede tre decimi e cala al 17%. In alto Fratelli d’Italia consolida il ruolo di primapolitica del Paese crescendo dal 28,8% al 30,5%. Bene anche la Lega che passa dall’8% all’8,5% mentreItalia contiene le perdite flettendo di un decimo al 7%. Passo indietro importante per il Terzo Polo di Azione e Italia Viva che cala di quattro decimi al 7,2%. Giù pure un’altra alleanza quella tra Verdi e Sinistra Italiana che scendono al 3,3% dal 3,8% di novembre. Chiude +Europa che sfiora il 2,9%. Gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nonnino37 : RT @petergomezblog: Sondaggi, Ipsos: vola il centrodestra, crescono tutte le forze di governo. Per Demos Draghi è il leader più amato, segu… - geoguida : RT @geoguida: Ormai assodato da tempo che più si grida al pericolo fascista, più la destra cresce. Alla sinistra si chiede un minimo di aut… - geoguida : Ormai assodato da tempo che più si grida al pericolo fascista, più la destra cresce. Alla sinistra si chiede un min… - AnselmoDelDuca : RT @giodiamanti: Oggi sondaggi Demos e Ipsos. Prima nota: il dibattito pre-primarie (come sempre) inverte il trend per il Pd, che torna a s… - matguidi : RT @giodiamanti: Oggi sondaggi Demos e Ipsos. Prima nota: il dibattito pre-primarie (come sempre) inverte il trend per il Pd, che torna a s… -