Soldi fermi sul conto corrente: perché stai correndo un grosso rischio (Di martedì 28 febbraio 2023) Il conto corrente va gestito nel modo giusto, anche perché il rischio è grosso! Fai attenzione, potresti non poter più risolvere. Come gestisci la tua liquidità? Sfatiamo un mito duro a morire, ponendo anche la giusta soluzione. Quello che devi sapere è che tenere i Soldi fermi sul conto corrente potrebbe essere l'inizio di una "collaborazione" dalla quale non potrai trarre grandi profitti. È meglio che tu conosca i pro e i contro del gesto, ma tranquilli: non pensate di nascondere i Soldi sotto il materasso, anche perché poi i ladri verrebbero comunque a conoscenza di tutto! conto corrente – Ilovetrading.itRisparmiare è una scelta ragionevole e valida. Le spese sono ...

