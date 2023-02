SOCIAL CALCIO – Al-Khelaifi indagato con accuse di rapimento e tortura. Le reazioni del web (Di martedì 28 febbraio 2023) SOCIAL CALCIO – Clamorosa indiscrezione del quotidiano francese “L’Equipe”: Al-Khelaifi sarebbe indagato con le accuse di rapimento e tortura Clamorosa indiscrezione del quotidiano francese “L’Equipe“: Al-Khelaifi, presidente del PSG, sarebbe indagato da tre tribunali con le accuse di rapimento e tortura arrivate dall’imprenditore franco-algerino Tayeb Benabderrahmane risalenti al 2020. Ecco le reazioni del web. ? #AlKhelaifi, Presidente del #PSG, sotto inchiesta per rapimento e tortura. La vittima avrebbe delle prove compromettenti..!!! pic.twitter.com/y8pnAJAUsY— Santo Jj ? (@Santo Jj) February 28, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023)– Clamorosa indiscrezione del quotidiano francese “L’Equipe”: Al-sarebbecon lediClamorosa indiscrezione del quotidiano francese “L’Equipe“: Al-, presidente del PSG, sarebbeda tre tribunali con lediarrivate dall’imprenditore franco-algerino Tayeb Benabderrahmane risalenti al 2020. Ecco ledel web. ? #Al, Presidente del #PSG, sotto inchiesta per. La vittima avrebbe delle prove compromettenti..!!! pic.twitter.com/y8pnAJAUsY— Santo Jj ? (@Santo Jj) February 28, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... macho_morandi : RT @Pirichello: Un anno dall’addio di Emme. Un altro anno in cui anche a causa di questa mancanza questo social è peggiorato ancora di più,… - sauro_fuma : RT @Pirichello: Un anno dall’addio di Emme. Un altro anno in cui anche a causa di questa mancanza questo social è peggiorato ancora di più,… - discodance17 : RT @Pirichello: Un anno dall’addio di Emme. Un altro anno in cui anche a causa di questa mancanza questo social è peggiorato ancora di più,… - filippo_zorro : RT @SkyTG24: Calcio, Mbappé: 'Se vengo in Italia è solo per il Milan' - trolldepresso : RT @Pirichello: Un anno dall’addio di Emme. Un altro anno in cui anche a causa di questa mancanza questo social è peggiorato ancora di più,… -