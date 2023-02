Snowboardcross | anticipate di due giorni le gare dei Mondiali 2023!

Leggi su oasport

(Di martedì 28 febbraio 2023) Rivoluzione assoluta per quanto riguarda il programma dei Campionati2023 di snowboard cross in corso di svolgimento a Bakuriani (Georgia). Per colpa delle avverse condizioni meteorologiche che sono state annunciate in vista del fine settimana, le finali sono stategià alla giornata di domani, ovvero mercoledì primo marzo. Un cambio di calendario davvero notevole, quindi, andiamo a scoprire in che modo si svilupperanno le. In origine il programma della manifestazione iridata che si sta svolgendo in Georgia aveva posizionato le finali dello snowboard cross nella giornata di venerdì 3 marzo (sia al femminile, sia al maschile) mentre domani in teoria avrebbero dovuto svolgersi le qualificazioni. Come detto, il meteo particolarmente inclemente annunciato nella zona di Bakuriani nelle prossime giornate ha costretto ...