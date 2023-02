Snapchat ha il suo chatbot intelligente (Di martedì 28 febbraio 2023) “My AI” è disponibile soltanto per gli abbonati a Snapchat Plus: e sembrerà di interagire con una persona Leggi su wired (Di martedì 28 febbraio 2023) “My AI” è disponibile soltanto per gli abbonati aPlus: e sembrerà di interagire con una persona

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... melanews : Snapchat ha integrato My AI nella sua app. Si tratta di un chat bot basato su #chatGPT in grado di aiutare l’utente… - gigibeltrame : Snapchat ha il suo chatbot: My AI disponibile per gli abbonati al servizio Plus #digilosofia… - HDblog : Snapchat ha il suo chatbot: My AI disponibile per gli abbonati al servizio Plus - GizChinait : #Snapchat lancia My AI, il suo chatbot basato su intelligenza artificiale: ecco a cosa servirà #APP #ChatGPT… - daylightlous : oddio chiara ha la tortina su snapchat perché è il suo birthdayyy -