Slittino | Dominik Fischnaller | “La Coppa del Mondo sognata da una vita”

(Di martedì 28 febbraio 2023)continua a sognare ad occhi aperti dopo la conquista delladeldi, avvenuta dodici anni dopo Armin Zoeggeler. Il quinto posto ottenuto nella tappa conclusiva di Winterberg e il contemporaneo ottavo posto di Felix Loch, unico avversario nelle condizioni di strappargli la vittoria nella classifica generale, hanno permesso al trentenne carabiniere di Maranza di raggiungere l’obiettivo di una carriera, raggiunto al culmine di una stagione in cui la sua continuità di prestazioni è stata impressionante, come conferma anche il titolo conseguito nella graduatoria sprint, conseguito sin dalla settimana prima. “Domenica scorsa ho vissuto una giornata che rimarrà indelebile nella mia memoria – racconta-. La classifica generale era un obiettivo che ...

Lo slittinista azzurro,Fischnaller , ha espresso tutte le sue emozioni per la vittoria della Coppa del Mondo 2022/23 . Queste le sue parole in merito: 'Domenica scorsa ho vissuto una giornata che rimarrà indelebile ...Fischnaller continua a sognare ad occhi aperti dopo la conquista della Coppa del mondo ... La conquista della sfera di cristallo nella stagione in cui loitaliano è ritornato ai massimi ...Trionfi azzurri ine freestyle - Il weekend ci ha regalato imprese storiche: vittoria diFischnaller, il trentenne nativo di Bressanone ha riportato la Coppa del mondo diin ...

LIVE Slittino, Singolo Winterberg 2023 in DIRETTA: Dominik Fischnaller vince la Coppa del Mondo 12 anni dopo Armin Zoeggeler! OA Sport

Dominik Fischnaller ha riportato in Italia la Coppa del Mondo del singolo maschile di slittino 12 anni dopo Armin Zoeggeler, oggi suo allenatore in Nazionale. Una stagione in cui l’altoatesino ha sfod ...Le parole dello slittinista azzurro, Dominik Fischnaller, sulle emozioni per la vittoria della Coppa del Mondo 2022/23 ...