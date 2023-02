Slittino | Dominik Fischnaller | “Grande vittoria senza una pista Olimpiadi 2026? Un vantaggio per l’Italia solo se…”

Leggi su oasport

(Di martedì 28 febbraio 2023)ha riportato in Italia la Coppa del Mondo del singolo maschile di12 anni dopo Armin Zoeggeler, oggi suo allenatore in Nazionale. Una stagione in cui l’altoatesino ha sfoderato una rimarchevole continuità di rendimento, non uscendo mai dalle prime 8 posizioni. Ora l’asticella si alzerà ulteriormente, con un sogno chiamato Milano-Cortina. A 30 anni hai raggiunto l’apice della carriera: quanto avevi sognato la Coppa del Mondo e cosa si prova ad essere il primo a vincerla dopo Armin Zoeggeler? “Per me è stato veramente un bellissimo successo, ho lavorato tanto in tutti questi anni per arrivare fino al top e finalmente sono riuscito a vincere la coppa. Eh sì, significa tanto essere il primo dopo Armin perché alla fine noi non abbiamo lae dobbiamo ‘combattere’ le ...