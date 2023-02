Sky News, si cambia: in arrivo David Rhodes (Di martedì 28 febbraio 2023) Un americano va al comando di Sky News The Times, di Helen Cahill, pag. 39 Sky News Group ha nominato David Rhodes, ex presidente di CBS News, presidente esecutivo e Jonathan Levy amministratore delegato e direttore esecutivo di Sky News. Rhodes ha dichiarato che è stato un “grande onore” essere nominato alla guida del gruppo. È stato presidente di CBS News per otto anni, dopo aver guidato Bloomberg Television negli Stati Uniti. Levy sostituisce John Ryley, da tempo a capo di Sky News, che a dicembre ha comunicato al personale che si sarebbe dimesso dopo 17 anni di gestione del servizio. Ha dichiarato che è stata una sua “grande fortuna” guidare il canale nonostante abbia affrontato “giorni difficili”. Dana Strong, Group Chief ... Leggi su tvzoom (Di martedì 28 febbraio 2023) Un americano va al comando di SkyThe Times, di Helen Cahill, pag. 39 SkyGroup ha nominato, ex presidente di CBS, presidente esecutivo e Jonathan Levy amministratore delegato e direttore esecutivo di Skyha dichiarato che è stato un “grande onore” essere nominato alla guida del gruppo. È stato presidente di CBSper otto anni, dopo aver guidato Bloomberg Television negli Stati Uniti. Levy sostituisce John Ryley, da tempo a capo di Sky, che a dicembre ha comunicato al personale che si sarebbe dimesso dopo 17 anni di gestione del servizio. Ha dichiarato che è stata una sua “grande fortuna” guidare il canale nonostante abbia affrontato “giorni difficili”. Dana Strong, Group Chief ...

