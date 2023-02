Sistema di accoglienza, rimpatri, ingressi: Piantedosi studia il giro di vite sull'immigrazione (Di martedì 28 febbraio 2023) Il ministro dell'Interno annuncia la svolta: "Dalla Francia forte volontà di lavorare con l'Italia. Radicale cambio di paradigma, ora si pone la questione migratoria in una dimensione europea" Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 febbraio 2023) Il ministro dell'Interno annuncia la svolta: "Dalla Francia forte volontà di lavorare con l'Italia. Radicale cambio di paradigma, ora si pone la questione migratoria in una dimensione europea"

"E' mia intenzione definire, d'intesa con i miei colleghi interessati, degli interventi di natura normativa che affrontino i temi di particolare criticità, come i rimpatri, il sistema di accoglienza, la protezione internazionale e i procedimenti per l'ingresso regolare degli stranieri". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in audizione alla Commissione Affari ... Il ministro dell'Interno annuncia la svolta: "Dalla Francia forte volontà di lavorare con l'Italia. Radicale cambio di paradigma, ora si pone la questione migratoria in una dimensione europea" ... Piantedosi: 'Ora nuove norme sull'immigrazone' "E' una tragedia che ci addolora profondamente e interpella le nostre coscienze ad agire per fermare traversate così pericolose e trovare risposte concrete alla questione migratoria. (ANSA) ...