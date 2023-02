Sindacati in piazza a Firenze il 4 marzo per protestare contro la violenza squadrista nelle scuole (Di martedì 28 febbraio 2023) No alla violenza squadrista: i Sindacati Cgil, Cisl e Uil e le RSU delle scuole del capoluogo toscano scendono in piazza a Firenze il 4 marzo per protestare contro l’aggressione davanti al liceo Michelangiolo. Il mondo della scuola è in fermento dopo le aggressioni squadriste che si sono consumate dinanzi ad alcuni licei di Firenze. L’ultimo episodio di violenza risale alla mattinata di sabato 18 febbraio in corrispondenza dell’ingresso del liceo Michelangiolo. Di conseguenza, i Sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno indetto una manifestazione che si terrà il prossimo 4 marzo a Firenze “per dire no a una violenza squadrista ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 febbraio 2023) No alla: iCgil, Cisl e Uil e le RSU delledel capoluogo toscano scendono inil 4perl’aggressione davanti al liceo Michelangiolo. Il mondo della scuola è in fermento dopo le aggressioni squadriste che si sono consumate dinanzi ad alcuni licei di. L’ultimo episodio dirisale alla mattinata di sabato 18 febbraio in corrispondenza dell’ingresso del liceo Michelangiolo. Di conseguenza, iCgil, Cisl e Uil hanno indetto una manifestazione che si terrà il prossimo 4“per dire no a una...

