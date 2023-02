Silvia Pacente | chi è l’attrice che fa Leila in Sei donne – Il mistero di Leila?

Anna prende subito a cuore il caso della sparizione di Leila () quando studiando le carte ci vede delle analogie con il suo passato. In un primo momento la Procura pensa ad un ...Così come non sarà facile per Anna districarsi tra le storie delle cinque donne coinvolte dalla scomparsa di Leila (Dina): la zia materna della ragazza Michela ( Ivana Lotito ), ...Completano il sestetto, accanto a Sansa, Ivana Lotito, Denise Tantucci, Cristina Parku, I sabella Ferrari e. Interpreti maschili sono invece Maurizio Lastrico , Piergiorgio Bellocchio ...

Silvia Pacente, interpreta Leila in “sei donne – il mistero di Leila”: età, film e fiction, fida... Il Dunque

Giovanissima e con un futuro nel mondo della televisione, Silvia Pacente è il nuovo volto della fiction Rai Sei donne - Il mistero di Leila ...Scopriamo insieme la nuova fiction di Rai 1: Sei donne - il mistero di Leila, un dramma con Maya Sansa e Alessio Vassallo.