Sigarette di contrabbando provenienti dal Nord Africa | i finanzieri bloccano l’equipaggio

(Di martedì 28 febbraio 2023) Le Fiamme gialle del Comando provinciale di Palermo, insieme ai colleghi del Reparto Operativo Aeronavale, hanno proceduto all’arresto di tre cittadini italiani e al sequestro di 4 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, nonché dell’imbarcazione utilizzata per il trasporto. L’intervento ha interessato il tratto di mare prospiciente le coste del trapanese, in particolare il litorale di Marsala. Le pattuglie didel Nucleo di polizia economico-finanziario di Palermo in servizio di perlustrazione sul territorio hanno notato la partenza di una barca da diporto dalle acque trapanesi, che prendeva il largo ad un orario anomalo per la tipologia di imbarcazione. Poche ore più tardi, la barca faceva rientro a forte velocità verso la costa, seguendo una rotta utilizzata in altre occasioni per attività di. Così è stata abbordata dai ...