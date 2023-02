Sicurezza alimentare. Attenzione sempre alta nelle agende degli Stati (Di martedì 28 febbraio 2023) InSicurezza alimentare sul piano globale. Instabilità dei mercati delle “commodities” agricole. Forte aumento dei costi per l’alimentazione, saliti in media di oltre il 10 per cento nella Ue, con un picco del 50% in Ungheria. Sono queste le principali ricadute economiche dell’aggressione russa all’Ucraina iniziata un anno or sono. Lo scorso anno la produzione agricola dell’Ucraina, uno dei principali esportatori di cereali e semi oleosi, è diminuita del 30 per cento, con una contrazione delle vendite all’estero di circa 4 miliardi di dollari. Particolarmente colpiti i Paesi meno avanzati del Sud Est asiatico e dell’Africa Sub-Sahariana. Di conseguenza, il tema della Sicurezza alimentare si è imposto nelle agende dei principali consessi internazionali: dal G7, al G20 fino al Consiglio ... Leggi su formiche (Di martedì 28 febbraio 2023) Insul piano globale. Instabilità dei mercati delle “commodities” agricole. Forte aumento dei costi per l’alimentazione, saliti in media di oltre il 10 per cento nella Ue, con un picco del 50% in Ungheria. Sono queste le principali ricadute economiche dell’aggressione russa all’Ucraina iniziata un anno or sono. Lo scorso anno la produzione agricola dell’Ucraina, uno dei principali esportatori di cereali e semi oleosi, è diminuita del 30 per cento, con una contrazione delle vendite all’estero di circa 4 miliardi di dollari. Particolarmente colpiti i Paesi meno avanzati del Sud Est asiatico e dell’Africa Sub-Sahariana. Di conseguenza, il tema dellasi è impostodei principali consessi internazionali: dal G7, al G20 fino al Consiglio ...

