Siccità, l'allarme dei Consorzi del Nord: con crisi idrica rischi per la produzione vitivinicola (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Le mancate precipitazioni degli ultimi mesi rischiano di mettere in forte crisi la produzione vitivinicola per il secondo anno consecutivo. Forti le preoccupazioni espresse da presidenti e direttori del Consorzio Vini Venezia, dell'Associazione Produttori del Nizza, del Consorzio Barbera D'Asti e Vini del Monferrato e dal presidente di Cantina Torrevilla. "La crisi idrica che sta coinvolgendo l'Oltrepò Pavese – avverte Massimo Barbieri, presidente di Cantine Torrevilla in Oltrepò pavese – è a dir poco drammatica, siamo in febbraio ma è come se fossimo nel pieno del mese di maggio: fossi e canali sono completamente asciutti. La neve caduta sulle cime nei mesi scorsi è stata troppo poca per sopperire alla mancanza d'acqua attuale e che ci ...

