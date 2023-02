Siccità: in Lombardia posticipato al 3 marzo il tavolo regionale (Di martedì 28 febbraio 2023) Milano, 28 feb. (Adnkronos) - posticipato da giovedì 2 a venerdì 3 marzo, il tavolo regionale sull'utilizzo della risorsa idrica in Lombardia. A coordinarlo sarà il presidente della Regione, Attilio Fontana. All'incontro sono state invitate le istituzioni e i rappresentanti degli utilizzatori delle acque (consorzi di bonifica ed irrigazione, enti regolatori dei laghi, gestori Idroelettrici, associazioni di categoria del mondo agricolo). "Si tratta - spiega il presidente Fontana - di un momento di particolare attenzione per il sistema produttivo lombardo, come lo scorso anno dovremo fare i conti con la Siccità. Il 3 marzo condivideremo con tutti i soggetti coinvolti quali strategie e azioni possono essere messe in campo per gestire la prossima stagione estiva". Regione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Milano, 28 feb. (Adnkronos) -da giovedì 2 a venerdì 3, ilsull'utilizzo della risorsa idrica in. A coordinarlo sarà il presidente della Regione, Attilio Fontana. All'incontro sono state invitate le istituzioni e i rappresentanti degli utilizzatori delle acque (consorzi di bonifica ed irrigazione, enti regolatori dei laghi, gestori Idroelettrici, associazioni di categoria del mondo agricolo). "Si tratta - spiega il presidente Fontana - di un momento di particolare attenzione per il sistema produttivo lombardo, come lo scorso anno dovremo fare i conti con la. Il 3condivideremo con tutti i soggetti coinvolti quali strategie e azioni possono essere messe in campo per gestire la prossima stagione estiva". Regione ...

