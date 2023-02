Siamo l’esercito del selfie (Di martedì 28 febbraio 2023) Nella guerra per la visibilità a tutti i costi, l’esercito del selfie è sempre pronto a sferrare il suo attacco. Nella speranza della conquista di un like, di un commento o di un follower in più. Non importa chi sia il “famoso” di turno. O dove si trovi. Se in una situazione pubblica o privata. E non importa nemmeno se quella fotografata sia la scena di una tragedia. O di un incidente. All’esercito del selfie importa solo una cosa: quello scatto. A tutti i costi. Che renda immortale quel momento per poter un giorno dire: “io c’ero” e, nell’immediato, per rendere più instagrammabile la propria “social life”. Il selfie con Maria De Filippi alla camera ardente di Maurizio CostanzoCosì accade che… nel silenzio di una sala del Campidoglio allestita come camera ardente per il defunto giornalista ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 28 febbraio 2023) Nella guerra per la visibilità a tutti i costi,delè sempre pronto a sferrare il suo attacco. Nella speranza della conquista di un like, di un commento o di un follower in più. Non importa chi sia il “famoso” di turno. O dove si trovi. Se in una situazione pubblica o privata. E non importa nemmeno se quella fotografata sia la scena di una tragedia. O di un incidente. Aldelimporta solo una cosa: quello scatto. A tutti i costi. Che renda immortale quel momento per poter un giorno dire: “io c’ero” e, nell’immediato, per rendere più instagrammabile la propria “social life”. Ilcon Maria De Filippi alla camera ardente di Maurizio CostanzoCosì accade che… nel silenzio di una sala del Campidoglio allestita come camera ardente per il defunto giornalista ...

