"Siamo alle comiche finali". Perché Senaldi ridicolizza il Pd di Schlein (Di martedì 28 febbraio 2023) Riflettori su Elly Schlein e sul futuro del Partito Democratico. La nuova segretaria dem vuole spostare il baricentro del partito più a sinistra. Ma fino a dove si spingerà? Fino ad assumere addirittura posizioni anti-atlantiste? Secondo il condirettore di Libero, Pietro Senaldi, se così fosse saremmo alle comiche finali e il Pd sarebbe destinato a una facile scissione. Se n'è parlato durante la puntata di Stasera Italia in onda il 28 febbraio su Rete4. Ospite in collegamento era il condirettore di Libero Pietro Senaldi. Armi all'Ucraina: la politica si divide@PSenaldi a #StaseraItalia: "Che il Pd torni ad essere anti atlantista con il primo segretario americano sarebbe la comica finale del Partito Democratico italiano" pic.twitter.com/w5x43Hu2fP

