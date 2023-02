Shawn Mendes si è fidanzato | paparazzato con un volto noto dello spettacolo

Leggi su biccy

(Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo la rottura con Camila Cabello,ha avuto un lungo periodo di singleitudine, poi lo scorso novembre sembra abbia iniziato a frequentare la sua chiroterapeuta Jocelyne Mirando, di 26 anni più grande di lui. Anche questa storia è naufragata e adesso pare che il cantante canadese esca con una sua collega. Secondo i media americanie Sabrina Carpenter sarebbero una coppia. I due sono anche stati paparazzati insieme per le strade di Los Angeles. Per adesso però non è arrivata nessuna conferma dai diretti interessati.with Sabrina Carpenter in Los Angeles recently. pic.twitter.com/ECAVx0HE8q —Updates (@DailyLife) February 28, 2023and Sabrina Carpenter ...